Bisseck e l'ammonizione, Rocchi promuove Doveri: "Decisione giusta in Verona-Inter"

Il designatore arbitrale analizza l'episodio a Open Var

L'episodio in Verona-Inter
04 novembre 2025 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ammonizione di Bisseck in Verona-Inter è una decisione corretta. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, promuove l'arbitro Daniele Doveri che nel match di domenica ha optato per il cartellino giallo nell'episodio più vivisezionato della partita. "In questo caso ha preso una decisione molto importante Doveri e ha fatto bene. Probabilmente l'indecisione deriva dal fatto che gli arriva il messaggio dall’assistente che lo definisce fallo da ultimo uomo. Qui è determinante chiarire se si tratti o meno di chiara occasione da gol. Qui non si parla di chiara occasione da rete e quindi condivido pienamente il dialogo avvenuto in Sala Var", dice Rocchi a Open Var su Dazn. Bisseck ha steso il veronese Giovane, che avrebbe potuto lanciarsi indisturbato verso la porta nerazzurra.

"Se avesse dato il rosso, ci saremmo aspettati l'on-field review e avrebbe dovuto toglierlo", dice ancora Rocchi, per il quale sarebbe stato un intervento da espulsione "solo se Giovane avesse puntato dritto la porta" mentre poteva starci qualche dubbio in più sulla natura del fallo che "in effetti è bello robusto ma anche qui non ci sono i parametri per il grave fallo di gioco".

