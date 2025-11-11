circle x black
Cerca nel sito
 

Bolelli e Vavassori, ingresso in campo da 'superstar' alle Atp Finals - Video

La coppia azzurra ha incantato il pubblico della Inalpi Arena fin dalla presentazione. Poi, la vittoria contro Granollers e Zeballos e la qualificazione alle semifinali

Bolelli e Vavassori - Fotogramma/IPA
Bolelli e Vavassori - Fotogramma/IPA
11 novembre 2025 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Un martedì da leoni per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oggi, 10 novembre, gli azzurri hanno battuto la coppia formata da Granollers e Zeballos nel secondo match del girone alle Atp Finals di Torino, staccando in anticipo il pass per la semifinale. La coppia italiana ha giocato una partita da incorniciare, chiusa sul 7-4 6-4 e ha incantato il pubblico che ha popolato le tribune della Inalpi Arena fin dalle prime ore del mattino, in attesa del via al programma della terza giornata.

Bolelli e Vavassori hanno trascinato i tifosi fin dall'ingresso iconico. Simone e Andrea sono stati presentati dallo speaker tra gli applausi, mettendo piede sul campo con occhiali da sole specchiati. Una chicca, diventata già virale sul web.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Atp Finals Atp Finals oggi Bolelli Vavassori occhiali Bolelli Vavassori Torino
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza