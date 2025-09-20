circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con Var) al Dall'Ara

Ospiti in vantaggio con Ellertsson al 64', pareggio di Castro al 74' e gol vittoria al 99'. Con questo successo la squadra di Italiano sale a sei punti mentre la formazione di Vieira resta ferma a 2

Riccardo Orsolini dopo il gol su rigore in Bologna-Genoa - Fotogramma /Ipa
Riccardo Orsolini dopo il gol su rigore in Bologna-Genoa - Fotogramma /Ipa
20 settembre 2025 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna vince in rimonta 2-1 sul Genoa allo stadio Dall'Ara. Ospiti in vantaggio con Ellertsson al 64', pareggio di Castro al 74' e gol vittoria al 99' con Orsolini che realizza un rigore concesso dopo il controllo al Var. Con questo successo la squadra di Italiano sale a sei punti mentre la formazione di Vieira resta ferma a 2.

Dopo un primo tempo di grande equilibrio, nella ripresa al 63' gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Ellertsson: filtrante verticale di Malinovskyi per Ellertsson che si presenta a tu per tu con Skorupski e lo batte con un destro potente sotto la traversa. il Bologna non ci sta e trova il pareggio dieci minuti al 74' dopo con una rete di Castro da bomber di razza. L'attaccante rossoblu anticipa i difensori sul cross basso di Cambiaghi e con un tocco preciso batte Leali per l'1-1. Nel finale la squadra di Italiano spinta dal pubblico riesce nel sorpasso: fallo di mano in area di Carboni rilevato dal Var e Orsolini dal dischetto non sbaglia e fa 2-1 che chiude il match.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Bologna Genoa bologna genoa ologna genoa var bologna genoa risultato
Vedi anche
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza