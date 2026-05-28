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Bologna-Italiano ai saluti, ufficiale risoluzione consensuale (ma per il Napoli è in corsa anche Allegri) n

Il club rossoblù ha dato l'annuncio con un comunicato

Vincenzo Italiano - ipa
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28 maggio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
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Vincenzo Italiano non è più l'allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il club emiliano ha dato la notizia con un comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

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Il tecnico è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Per la panchina azzurra, nelle ultime ore è però tornato in auge il nome di Massimiliano Allegri.

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Bologna Vincenzo Italiano Italiano Napoli Allegri
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