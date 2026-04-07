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Bolt guarda Sinner, ma sceglie Alcaraz: "Tifo per Carlos"

L'ex atleta giamaicano ha assistito alla vittoria dell'azzurro su Humbert a Montecarlo

Usain Bolt a Montecarlo - Ipa/Fotogramma
Usain Bolt a Montecarlo - Ipa/Fotogramma
07 aprile 2026 | 21.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Usain Bolt tifa... Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 7 aprile, l'ex olimpionico giamaicano, che ha scritto la storia dell'atletica, è arrivato nel Principato di Monaco per assistere al Masters 1000 di Montecarlo, dove ha potuto vedere dal vivo l'esordio vincente di Jannik Sinner, che ha regolato il francese Ugo Humbert in due set.

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Nonostante l'incontro proprio con Sinner, con cui ha scambiato qualche parola prima della partita, Bolt però preferisce Alcaraz: "Sono team Alcaraz, perché l'ho già incontrato in Spagna una volta", ha detto ai microfoni di Eurosport, "guardo molto tennis, ma non so giocare, quindi preferisco gli sport che so praticare, ma tendo a guardarlo quando ci sono le partite più importanti".

Cos'è più difficile, correre i 100 metri in 9"58 (record di tutti i tempi stabilito proprio da Bolt, ndr) o vincere 24 Slam come Djokovic? "Sicuramente è più difficile vincere 24 titoli Slam. Lui è un atleta meraviglioso. L'ho incontrato qualche volta ed è anche una bellissima persona".

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