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Spagna, Borja Iglesias scorda pass e sicurezza non lo fa entrare - Video

Scena surreale dal ritiro delle Furie Rosse

Borja Iglesias - Ipa/Fotogramma
Borja Iglesias - Ipa/Fotogramma
19 giugno 2026 | 19.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Borja Iglesias resta fuori... dal ritiro della Spagna. Il calciatore iberico, attaccante del Celta Vigo, è stato fermato dalla sicurezza all'esterno della struttura che ospita le Furie Rosse, impegnate nei Mondiali 2026, che non volevano farlo entrare. Il calciatore era infatti sprovvisto del pass, e nessuno lo ha riconosciuto.

"Sono un giocatore della Nazionale, devo entrare", ha detto Iglesias all'addetta alla sicurezza, come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X. "Hai il pass? Sei un giocatore?", gli hanno chiesto al cancello, "Sì, sono un calciatore", è stata la risposta del centravanti del Celta Vigo.

Iglesias ha poi chiamato qualcuno dello staff della Nazionale, che lo ha fatto entrare nel ritiro della Spagna.

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spagna mondiali borja iglesias
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