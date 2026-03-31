circle x black
Cerca nel sito
 

Bosnia-Italia, fallo su Palestra e Adani esplode: "Era espulsione"

Il commentatore contesta la mancata espulsione di Muharemovic

Daniele Adani
Daniele Adani
31 marzo 2026 | 23.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lo può tenere anche nelle mutande il cartellino ma è rosso!". Daniele Adani esplode durante la telecronaca di Bosnia-Italia, match valido per il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Il commentatore di Raiuno, partner del telecronista Alberto Rimedio, si infiamma al 13' del primo tempo supplementare. Palestra, lanciato verso la porta avversaria, viene steso da Muharemovic. Per l'arbitro Turpin è ammonizione, come intuisce immediatamente Rimedio: "Sta mettendo mano al taschino, lì tiene il cartellino giallo". Adani invoca il cartellino rosso, perché considera l'azione una chiara occasione da gol: secondo l'arbitro Turpin, l'intervento è solo da ammonizione. Il direttore di gara si consulta con il Var e conferma la decisione per il disappunto di Adani. "E' fallo tutta la vita, è cartellino rosso. Perché è giallo? E' la decisione di chi non ha mai giocato a calcio, Palestra era lanciato e nessuno avrebbe potuto recuperare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bosnia italia adani bosnia italia
Vedi anche
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video
Legge elettorale, da oggi al via l'iter dello Stabilicum: le novità, cosa cambia - Video
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza