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Bosnia-Italia, i convocati per lo spareggio Mondiale: i motivi delle scelte di Gattuso

Il commissario tecnico della Nazionale aveva spiegato le sue scelte in conferenza stampa

Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
31 marzo 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il grande giorno è arrivato. Oggi, martedì 31 marzo, l'Italia affronta la Bosnia nella finale dello spareggio per il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il commissario tecnico della Nazionale ha scelto, già da diversi giorni, i giocatori a cui affidarsi per la partita di Zenica, una delle più importanti della storia recente del calcio italiano. Dopo aver diramato la lista per la sfida di stasera, tanti tifosi sono però tornati a interrogarsi sui motivi di alcune assenze. In particolar modo nel reparto avanzato, quello in cui l'Italia fatica di più. Perché il ct ha scelto giocatori come Retegui, Kean e Politano - solo per citare alcuni dei protagonisti contro l'Irlanda del Nord - lasciando a casa altri elementi importanti (e potenzialmente utili) come Zaniolo, Bernardeschi o Orsolini?

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Convocati Italia, il motivo delle scelte di Gattuso

Il commissario tecnico aveva motivato così le sue scelte, pochi giorni prima della semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord: "Nelle cene che abbiamo fatto con i ragazzi non abbiamo portato il pennarello e parlato di tattica. Ho cercato di creare un rapporto con i calciatori e tanti che meritavano di essere qua, da Bernardeschi a Fagioli, da Zaniolo a Orsolini, non li ho chiamati perché ho scelto di puntare sul gruppo che c'era". Il ct, insomma, ha puntato sul fattore gruppo più che sui singoli: "Spero di raggiungere l'obiettivo perché questo gruppo, per come si è comportato e per l'attaccamento dimostrato, merita una gioia. Era giusto andare avanti con chi ha cominciato questo corso per non stare a spiegare da capo cosa voglio e come ci si comporta".

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convocati italia Italia Bosnia Bosnia Italia spareggio Mondiale
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