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Dalle quattro ruote ai pedali: Bottas va da Sepang a Singapore in bici

Il pilota Cadillac rifiuta aereo e auto e sceglie una traversata in gravel tra la Malesia e Marina Bay

Valtteri Bottas - Ipa/Fotogramma
Valtteri Bottas - Ipa/Fotogramma
06 ottobre 2026 | 10.06
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Anziché decollare per il solito volo di 60 minuti o mettersi al volante per un tragitto autostradale di quattro ore, Valtteri Bottas ha imboccato una via decisamente insolita tra le gare di Malesia e Singapore. Il 37enne pilota finlandese della Cadillac ha 'inforcato' la sua bicicletta Canyon da gravel per superare i 350 chilometri di distanza da Sepang fino al paddock di Marina Bay, immergendosi in un viaggio affascinante e faticoso tra foreste tropicali, villaggi rurali e distese acquitrinose, sulle orme del Tour de Langkawi.

L'ex pilota Mercedes punta a raggiungere i box in tempo utile per il weekend di gara, in programma da venerdì 9 ottobre a domenica 11, pedalando preferibilmente al calare delle tenebre per schivare le temperature soffocanti della Malesia. Il primo segmento dell'itinerario, già caricato sul suo profilo Strava, lo ha visto coprire i 56,6 km diretti a Port Dickson in poco più di due ore, tenendo una media superiore ai 26 km/h. Per Bottas non si tratta di una semplice mania estemporanea: affiancato dalla compagna australiana Tiffany Cromwell, professionista delle due ruote, Bottas punta ad arrivare ad alto livello nella disciplina del gravel e ha già staccato il pass di qualificazione per i Mondiali di Nannup in Australia.

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bottas malesia singapore bottas in bici dalla malesia a singapore tiffany cromwell
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