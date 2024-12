Migliorano le condizioni di Edoardo Bove dopo il malore accusato ieri nel match Fiorentina-Inter. Il giocatore è ricoverato da ieri sera all'ospedale Careggi. Il club viola oggi rende noto che il 22enne "dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato".

Dopo una notte passata in sedazione farmacologica nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi, questa mattina, si legge ufficiale sul sito del club, "ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri".

Bove al risveglio: "Grazie a tutti". Fiorentina torna in campo

"Grazie a tutti", le prime parole del centrocampista questa mattina al suo risveglio. Edoardo, continua la Fiorentina sul suo sito, "ha voluto fare una videochiamata con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park". "Viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì". "Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".

Le cause del malore

Sulle cause del malore non esiste al momento una versione ufficiale. Nel corso della giornata è atteso un nuovo bollettino medico dopo quello emesso ieri sera congiuntamente dalla Fiorentina e dall'ospedale fiorentino di Careggi che avevano sottolineato "l'esclusione di danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio". Il nuovo bollettino sanitario è previsto nel pomeriggio.

I medici del policlinico fiorentino continuano a seguire il paziente costantemente impegnato in una lunga serie di accertamenti diagnostici per chiarire cosa abbia provocato l'aritmia che avrebbe portato a un arresto cardiaco costringendo i soccorritori a utilizzare il defibrillatore.

Il portiere viola De Gea: "Edoardo sta meglio"

"Edoardo sta meglio", ha detto il portiere della Fiorentina, David De Gea, uscendo insieme al compagno di squadra Lucas Beltran dall'ospedale di Careggi. De Gea si è fermato per pochi istanti a parlare con i giornalisti che gli chiedevano come avesse trovato il centrocampista viola.

"Ho visto Edoardo Bove, ci ho parlato, è vigile e normale. Ha una grande capacità di reazione e devo dire che è davvero un ragazzo d'oro", le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all'uscita dal Careggi.

Cosa è successo in campo

Poco prima del malore, Bove si era cambiato la maglia, era rimasto a torso nudo, dopo aver preso una botta fra il torace e la milza in seguito ad un scontro con l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries e sembra che avesse fatto cenno alla propria panchina di avere qualche capogiro. Le immagini della partita hanno poi mostrato il 22enne centrocampista che si allaccia gli scarpini, fa qualche passo, barcolla, prima di accasciarsi sul campo, privo di sensi. Il padre di Bove, Giovanni, che era in tribuna è stato tra i primi ad accorgersi della gravità della situazione.

E' stato Danilo Cataldi a prestare subito soccorso al compagno spostando la testa per evitare i rischi di soffocamento. Fra il momento del malore e il trasporto verso l'ospedale di Careggi sono trascorsi circa 4 minuti e nel frattempo Bove ha ripreso conoscenza respirando autonomamente.