Per l'azzurra si tratta del primo successo nella specialità. Quarta Pirovano

Un altro trionfo azzurro nella Coppa del mondo di sci. Federica Brignone ha vinto la discesa libera di Sankt Anton, imponendosi con il tempo di 1'16"08 davanti alla svizzera Malorie Blanc e alla ceca Ester Ledecka (1'16"26). Quarta l'azzurra Laura Pirovano (1'16"51). Per Brignone si tratta del primo successo in carriera nella specialità.

Al quarto posto l'austriaca Stephanie Venier, che si lascia alle spalle la statunitense Lindsey Vonn e le connazionali Huetter e Nina Ortlieb. Delusione invece per Sofia Goggia, caduta durante la discesa e finita contro le reti nel tratto più tecnico e complicato della pista, ma senza conseguenze: "Oggi è andata così, ma per fortuna sto bene. Non è stata la pista stretta il problema, ma piuttosto la neve su cui disputiamo le discese. Oggi era molto molle e questo incide anche sulla sicurezza della pista", ha detto Goggia.