Il mondo dello calcio e del giornalismo piange oggi la morte di Bruno Pizzul, storica voce dello sport italiano, deceduto all’ospedale di Gorizia. Il giornalista aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. La notizia della sua morte ha suscitato immediato cordoglio tra colleghi, tifosi e appassionati.

Tra i primi ha ricordare Pizzul c'è Simona Ventura che in un post su Instagram scrive: "Tra le persone che ho incontrato e che mi hanno aiutato in questo mestiere ci sei sicuramente tu caro Bruno! La voce delle nostre partite! Con te il calcio è stato ancora più bello ed emozionante. Abbraccio forte la tua famiglia e grazie per tutto quello che mi hai insegnato".

"Stamattina è tutto molto brutto. Grazie per le emozioni, i consigli e l'amicizia", scrive sui social Pierluigi Pardo. Bruno Pizzul dal 2002 ha partecipato al suo talk show del lunedì sera 'Supertele' su Dazn, commentando tutti i gol della giornata di campionato appena trascorsa, all'interno della rubrica "Tutto molto bello".

"Perdo un caro amico, avevamo tante cose in comune, siamo tutti e due friulani e con la passione per il calcio, spesso l'estate ci incontravamo a pranzo o a cena e si parlava di tutto in particolare del nostro sport. Mi mancherà", dice all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 Dino Zoff. "E' stato un grande professionista, un intenditore di calcio ma soprattutto un uomo con la schiena dritta, una persona a modo, mai sopra le righe", aggiunge Zoff.

"Mi dispiace davvero molto. Ogni volta che sentivo la sua voce in una telecronaca era un'emozione, Bruno era una grande competente di calcio e nelle telecronache la sua grande qualità era la semplicità, era comprensibile a tutti anche chi il calcio lo seguiva saltuariamente magari solo in occasione delle partite della Nazionale", le parole all'Adnkronos di Fabio Capello. "Il ricordo più bello che ho di Bruno sono state le telecronache che abbiamo fatto insieme della Nazionale nel 1998 e 1999, ci si intendeva a meraviglia", aggiunge l'ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid.