Buffon: "Donnarumma? E' punto riferimento Nazionale'

Sullo scambio di maglia tra il figlio Luis Thomas con Dybala dopo Roma-Pisa l'ex portiere ha svelato: “Mi ha fatto più effetto vederlo in squadra con Cuadrado"

Buffon:
31 agosto 2025 | 23.23
Redazione Adnkronos
1 minuti

“Quando sei in attività, in competizione vivi delle emozioni inimmaginabili, che non vivi neanche in sette vite. Ora però sono più felice”. Così Gianlugi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, intervenuto a La Nuova Domenica Sportiva su Rai 2. “Il nuovo corso delle convocazioni? Gattuso ha fatto un percorso da allenatore sperimentando tutti i moduli senza fossilizzarsi su uno in particolare”, ha detto il campione del mondo del 2006. “Donnarumma e Psg? Sulle modalità non mi esprimo, ma un portiere che ha contribuito da protagonista alla vittoria di una Champions League forse andava gestita in modo diverso, ma non entro nel merito della questione non conoscendola. Per noi non c’è nessun problema, è un punto di riferimento”. Sullo scambio di maglia tra il figlio Luis Thomas con Dybala dopo Roma-Pisa ha svelato: “Mi ha fatto più effetto vederlo in squadra con Cuadrado. A fine partita gli ho detto che la collezione di maglie è da grande giocatore, se farà anche qualche minuto sarà più credibile (ride, ndr). È un modo per stimolarlo. I ragazzi hanno una grande opportunità e non devono perdere tempo”.

