L'ormai ex coach del campione azzurro torna a parlare delle condizioni di Jannik, ormai fuori dai campi da oltre quattro mesi
Ci sono ancora tanti dubbi sul rientro di Jannik Sinner, da oltre quattro mesi lontano dai campi da gioco. Darren Cahill, ormai ex coach del campione azzurro ha parlato a Tennis Channel proprio delle condizioni dell’altoatesino, chiarendo in parte la sua situazione.
"Come sta Sinner? Tutto ciò è stato davvero frustrante. Una cosa così piccola è rimasta lì a dargli fastidio per tanto tempo. Quello che va sottolineato è il suo atteggiamento, la capacità di sorridere dinanzi a una riabilitazione frustrante e anche piuttosto noiosa per lui. 3-4 ore in palestra a fare esercizi solo per recuperare la forza nella gamba, rimettere a posto il ginocchio e migliorare fisicamente”, ha spiegato Cahill che sul rientro in campo ha aggiunto che "si fida del medico e del fisioterapista ed è sulla strada giusta ed ha una buona attitudine. Incrociamo le dita sul fatto che tornerà prestissimo in campo”.