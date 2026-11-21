I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi

Allarme venerdì 20 novembre in serata nella base Usa Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi.

Secondo quanto riportano i media, in particolare a una cisterna volante KC135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. L’aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella.