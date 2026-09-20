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Calciatore investito in campo, l'incidente da brividi - Video

Episodio surreale in Thailandia, un addetto perde il controllo del cart e travolge Townsend

Il giocatore investito - (video X)
Il giocatore investito - (video X)
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20 settembre 2026 | 12.50
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Perde il controllo del cart e investe il calciatore. In campo. E' la scena surreale che si è verificata in Thailandia, durante il riscaldamento che ha preceduto il match tra il PT Prachuap e i padroni di casa Pattani. La vittima dell'incidente è Andros Townsend, 35enne ala con un passato in Premier League. L'ex giocatore di Tottenham, Luton e Crystal Palace stava palleggiando con i compagni quando è stato travolto da un cart utilizzato per livellare il terreno di gioco. L'addetto alla guida ha perso il controllo del mezzo e ha letteralmente rullato Townsend, che è finito con le gambe sotto il veicolo.

L'incidente, documentato dai video diffusi sui social, per fortuna non ha lasciato conseguenze. Il calciatore è stato liberato rapidamente e ha preso posto in panchina, prima di entrare nel match vinto 3-0.

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