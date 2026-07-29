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Sei giorni tra film e sport, grande successo per il Football & Sport Film Festival ad Arezzo

Il Circolo Tennis Giotto ha ospitato, dal 22 al 27 Luglio 2026, la manifestazione inserita nel programma della XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport

Donato Alfani - uff stampa
Donato Alfani - uff stampa
29 luglio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Circolo Tennis Giotto ha ospitato, dal 22 al 27 Luglio 2026, il Football & Sport Film Festival e i relativi Football & Sport Film Awards, appuntamenti inseriti nel programma della XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport. Nel corso delle sei serate, l'iniziativa ha saputo unire sport e cultura in un connubio di grande valore sociale, raccontando storie già entrate nella leggenda e celebrando protagonisti, imprese e realtà che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo italiano. La serata inaugurale si è aperta con l’emozionante omaggio a Igor Protti, “L’Eroe Romantico del Calcio”, primo coinvolgente capitolo del percorso a tinte cinematografiche. Da qui ha preso forma un viaggio tra storie, identità e memoria sportiva: dalla gloriosa storia centenaria del Poggibonsi, celebrata in “Leoni”, al terzo appuntamento dedicato a “Cattivi Maestri”, il toccante docufilm incentrato sulla vita di Vincenzo Fuoco, ex calciatore per anni vessato e protagonista di una storia di abusi, ma anche e soprattutto di rivalsa.

Il viaggio è poi proseguito con la storia di riscatto e rinascita de L’Aquila 1927 con “Domani è arrivato”, prima di approdare alle gesta della Nazionale italiana Under 19, raccontate intensamente in “Vestire l’Azzurro”. A chiudere il percorso, il racconto del centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle con “Saeculum – 100 anni di successi e tradizioni”, un excursus tra imprese, valori e tradizioni che hanno segnato un secolo di sport italiano. "Un’occasione speciale, come hanno dimostrato anche le reazioni del pubblico presente in sala. Questo rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per questo desideriamo ringraziare di cuore tutto lo staff del Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e la preziosa collaborazione. Grazie a loro è stato possibile avere il privilegio di assistere alla proiezione di queste straordinarie pellicole", ha commentato il Presidente del Festival del Calcio Italiano e ideatore della manifestazione, Donato Alfani.

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