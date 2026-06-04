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De Laurentiis: "Ancora non posso annunciare il nome del nuovo allenatore"

Il presidente azzurro non ufficializza Allegri ed elogia Conte. "E' stato sempre all'altezza della situazione"

Aurelio De Laurentiis - Fotogramma
Aurelio De Laurentiis - Fotogramma
04 giugno 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo: conoscete le regole federali, è inutile continuare a chiedere. Posso non essere d'accordo con le regole ma le rispetto. Finché ci sarò io potete stare comunque sereni". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione dei ritiri estivi degli azzurri a Dimaro e Castel di Sangro, in merito al prossimo tecnico del club che, con ogni probabilità, sarà Massimiliano Allegri.

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Il numero uno della società partenopea elogia poi il tecnico uscente. "Non bisogna dimenticare la sua grande capacità di di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto".

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calcio de laurentiis napoli conte
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