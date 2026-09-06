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Infantino si ricandiderà alla presidenza della Fifa nel 2027

Il numero uno del calcio mondiale, in carica dal 2016, intende proseguire il suo lavoro

Il presidente della Fifa Gianni Infantino - Ipa
Il presidente della Fifa Gianni Infantino - Ipa
06 settembre 2026 | 14.49
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il presidente in carica della Fifa, Gianni Infantino, si ricandiderà alle elezioni di marzo 2027 in Marocco, come ha confermato l'organo di governo del calcio mondiale. Infantino, che ricopre questo ruolo dal 2016, non molla, nonostante sia stato sottoposto a forti pressioni in seguito al fallimento dei suoi piani di vendita di quote delle competizioni Fifa, tra cui i mondiali, a società di investimento private.

"Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si ricandiderà", ha spiegato il portavoce di Infantino, che dopo le recenti polemiche, non intende fare un passo indietro.

Il piano di Infantino ha scatenato un'ondata di indignazione a livello globale, con la Uefa che ha minacciato di boicottare tutte le competizioni Fifa, compresi i Mondiali. Tra l'altro questa settimana la Fifa ha accusato la Uefa di una "campagna diffamatoria contro di essa e la sua dirigenza". Non sono ancora usciti altri candidati, nonostante molte voci portano al presidente della Concacaf, Victor Montagliani. Le candidature devono essere presentate entro il 18 novembre.

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Calcio Fifa Infantino Elezioni 2027
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