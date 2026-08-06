La Fifa dopo l'incontro a Rabat ha chiesto scusa per il progetto Fifa Forward Enterprise, che prevedeva la cessione di una parte dei Mondiali a investitori privati, ma ha ribadito il sostegno al presidente del massimo organismo calcistico a livello mondiale. In Marocco, il Segretario Generale della Fifa e i membri del Consiglio di Amministrazione della Fifa presenti hanno riaffermato il "pieno sostegno al Presidente della Fifa Gianni Infantino". A sua volta, il Presidente della Fifa ha ribadito il pieno sostegno al Segretario Generale e all'Amministrazione Fifa per il loro lavoro necessario ed eccezionale nella realizzazione della sua visione. È stato inoltre "concordato che i processi, le comunicazioni e le interazioni tra il Presidente, il Segretario Generale e il Consiglio di Amministrazione della Fifa, che supportano la realizzazione di questa visione, possono e devono sempre essere continuamente migliorati in termini di efficacia ed efficienza".

"Il grande lavoro dell'Amministrazione Fifa che ha garantito una realizzazione con successo della Coppa del Mondo 2026 è stato riconosciuto, e che non sarebbe stato possibile senza che il Presidente, il Segretario Generale e l'Amministrazione parlassero come un'unica voce e lavorassero come una sola squadra. A tal proposito, la direzione di alto livello della Fifa è pienamente fiduciosa che i risultati dell'incontro odierno rafforzeranno la governance della Fifa, aiuteranno a ristabilire la fiducia nell'organizzazione e ci permetteranno di prepararci in modo unito e trasparente per gli eventi e le sfide principali che ci attendono, continuando al contempo la nostra missione di sviluppare il gioco in tutto il mondo", spiega la Fifa.

"L'incontro ha inoltre affrontato la proposta del Fifa Forward Enterprise (FFE), dove sono stati riconosciuti gli errori". Non era intenzione che il Consiglio Fifa e le Associazioni Membri "si sentissero esclusi dal processo e che il processo avrebbe dovuto essere gestito in modo diverso. È stato inoltre riconosciuto che sono stati commessi errori anche dopo che la proposta è stata diffusa ai media". Tra l'altro in una lettera separata al Consiglio Fifa e alle Associazioni Membri Fifa, sono state "presentate scuse per questi errori insieme all'impegno di garantire che non si ripetano. Ora verrà condotta una revisione e un rapporto sarà presentato al Consiglio Fifa nella prossima riunione programmata".

"Come già comunicato, la proposta della Ffe, che sarebbe stata soggetta all'approvazione delle Associazioni Membro Fifa e del Consiglio Fifa, è ora fuori discussione. Con il progetto ritirato, si è concordato che la Fifa non tollererà più alcun attacco alla sua integrità, buona governance e giusto processo e prenderà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione. Ci sono sempre lezioni da imparare e la Fifa continuerà a migliorare i suoi processi alla luce di questa esperienza. In questo caso, tuttavia, è importante sottolineare che, sebbene siano stati commessi errori, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto in piena conformità con il quadro normativo Fifa". La Fifa lavorerà a stretto contatto con gli stakeholder interessati per esaminare come possa ulteriormente supportare lo sviluppo del gioco attraverso il programma Fifa Forward a beneficio delle 211 Associazioni Membro, delle Confederazioni e delle Associazioni Regionali", conclude la Fifa.