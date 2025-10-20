circle x black
Calcio, quote Sisal: Tudor sotto esame dopo la sconfitta di Como

Esonero entro Natale a 3,00

20 ottobre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
Il passaggio dall’essere uno dei due allenatori ancora imbattuti in Serie A, l’altro è Juric, a vedere in discussione il proprio futuro sulla panchina della Juventus è stato velocissimo per Igor Tudor. Il tecnico bianconero, all’indomani della sconfitta contro il Como, è finito sulla graticola sia per il gioco che per i risultati. Yildiz e compagni, infatti, non centrano i tre punti in campionato dalla rocambolesca vittoria contro l’Inter: la Juventus, da quel momento, ha messo insieme 3 pareggi e una sconfitta che l’hanno fatta precipitare al settimo posto in classifica. Classifica che, in tutta onestà, è cortissima: le prime sette sono racchiuse in appena 4 punti ma, questa, non può essere una giustificazione. Ecco, quindi, che il ruolo e il lavoro di Tudor sono fonte di riflessione a Vinovo. Gli esperti Sisal ritengono non impossibile un addio, entro Natale, del tecnico croato a 3,00: una quota che si è quasi dimezzata da inizio stagione quando, la stessa ipotesi, era offerta a 5,50.

Lo scorso anno Thiago Motta venne esonerato a marzo, giornata numero 29, in seguito alla pesante sconfitta con la Fiorentina. Vedere nuovamente la Juventus cambiare guida tecnica in corso di stagione, per la seconda annata consecutiva, sarebbe un evento storico. Nomi importanti, in cerca di un rilancio, non mancano ma Tudor vuole tenersi stretta la panchina: il cambio di passo, per evitare un addio anticipato ai bianconeri, dovrà però arrivare sin dalla prossima giornata.

Calcio Juventus Serie A Esonero
