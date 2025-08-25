Calcio: Serie A, Napoli, esordio in discesa per i campioni contro il Sassuolo

La Serie A riparte e il Napoli campione inizia la difesa del titolo da un campo amico come quello di Reggio Emilia. A sfidare gli azzurri, infatti, ci sarà il Sassuolo, neo promosso e dominatore della scorsa cadetteria, il quale, però, ha battuto i partenopei in sole due occasioni in 22 confronti diretti nella massima serie. Normale che gli esperti Sisal vedano il Napoli ampiamente favorito a 1,62 contro il 5,75 dei neroverdi mentre si scende a 3,75 per il pareggio. I padroni di casa hanno segnato un solo gol al Napoli nei quattro confronti più recenti: un clean sheet azzurro è in quota a 2,05. Una rete da fuori area, a 3,00, è nelle corde del match soprattutto visti i protagonisti che scenderanno in campo. Sia Grosso che Conte amano il gioco spregiudicato, con una difesa discretamente alta: l’ipotesi che vengano fischiati almeno 5 fuorigioco è offerta a 2,10. Il Napoli dovrà fare a meno di Romelu Lukaku ma gli occhi di tutti saranno inevitabilmente su Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, arrivato dal Manchester City, è pronto a prendersi la scena: l’esordio con gol di KDB è dato a 4,50 mentre vederlo subito MVP dell’incontro si gioca a 5,00. Lorenzo Lucca cerca la prima rete ufficiale con gli azzurri in quota a 2,25. In casa Sassuolo, come sempre tutto ruota intorno alla bandiera Domenico Berardi, nel tabellino dei marcatori a 4,50, con Andrea Pinamonti in gol a 5,00.

Da un esordio all’altro. Sabato sera l’Olimpico vedrà la nuova Roma di Gasperini sfidare il Bologna di Italiano nel big match della prima di campionato. I capitolini, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,05 contro il 3,60 degli emiliani mentre il pareggio è offerto a 3,25. Dybala e compagni provano ad abbattere il tabù Bologna visto che, negli ultimi otto incroci, la Roma ha vinto solo in una occasione. Stesso dicasi per Gasperini il cui bilancio contro Vincenzo Italiano è in passivo. Ci si aspetta una partita divertente con la Combo Gol + Over 2,5 data a 2,50: più facile che ad aprire le marcature siano i giallorossi, a 1,75, piuttosto che gli emiliani, dati a 2,40. L’ipotesi che venga assegnato un calcio di rigore, a 3,10, non è da scartare al pari di un intervento del VAR, si gioca a 3,75. Paulo Dybala non ha i 90 minuti nelle gambe ma vuole subito lasciare il segno: gol o assist della Joya a 2,40. Al suo fianco, probabilmente, agirà Evan Ferguson, prima irlandese della storia romanista: esordire con un gol, a 3,25, di fronte ai propri tifosi sarebbe il massimo per l’ex Brighton. Ciro Immobile, dopo una vita alla Lazio, ritorna in Italia subito contro la Roma alla quale ha segnato in sette occasioni: la rete numero otto è in quota a 3,50.

L’Inter, vincente a 1,40, ospita il nuovo Torino di Baroni, blitz a 7,50, mentre la Juventus, trionfo a 1,44, riceve il Parma, successo allo Stadium a 7,50. Tre punti a bassa quota per Milan, 1,33, contro la Cremonese, dato a 9,00, mentre la Lazio, successo a 3,00, è in trasferta contro l’ambizioso Como di Fabregas, favorito a 2,45.