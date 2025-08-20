Calcio: Serie A, Napoli favorito per lo scudetto ma Inter e Milan ci credono

Si ricomincia da dove ci si era lasciati. Il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica, è la squadra da battere per la Serie A che parte sabato prossimo. Gli azzurri, al gruppo tricolore, hanno aggiunto Lang, Beukema e, soprattutto, un ragazzo belga che risponde al nome di Kevin De Bruyne. KDB è pronto a prendersi la scena non solo del Maradona ma proprio del campionato per lanciare i suoi compagni verso un back to back mai realizzato. Gli esperti Sisal, nonostante il grave infortunio patito da Romelu Lukaku, vedono il Napoli partire in pole, per la conquista del titolo, a 2,15. Particolare da non trascurare: Di Lorenzo e compagni sono gli unici, con la Juventus, tra le prime 9 del campionato a non aver cambiato allenatore.

Alle spalle del Napoli si piazza, neanche a dirlo, l’Inter che, salutato Simone Inzaghi, ha iniziato un nuovo corco con Christian Chivu. I nerazzurri, vincenti a 4,00, vogliono riprendersi il titolo strappato dal loro ex tecnico e, per farlo, si affidano alla coppia Lautaro-Thuram, in attesa di capire se Lookman approderà o meno nella San Siro interista.

Il podio delle favorite è completato dal Milan il quale, dopo 11 anni, ha riabbracciato Max Allegri. Il tecnico toscano sogna di imitare Antonio Conte visto che il Diavolo, al pari del Napoli lo scorso anno, non sarà impegnato in competizioni europee. La seconda Stella per il Milan è offerta a 6,00.

Attenzione però alla Juventus di Igor Tudor: l’ex difensore bianconero ha preso in mano la sua vecchia squadra a metà della scorsa stagione e, adesso, sogna il colpaccio visto che lo scudetto, all’ombra della Mole, manca dal 2020. Un trionfo di Locatelli e compagni si gioca a 7,50.

Parte dietro, ma con la voglia di stupire, la nuova Roma di Gian Piero Gasperini: il tecnico del miracolo Atalanta ha accettato la sfida giallorossa e vorrebbe riportare lo scudetto nella capitale a distanza di 25 anni. Il trionfo della Roma pagherebbe 12 volte la posta.