Calcio, Valero: "Noi giudicati da stipendio ma ci sono tanti sacrifici"

"Nel mondo del calcio ci sono tantissime cose, tanti sacrifici: tante volte veniamo giudicati solo per la parte economica, di quello che è il nostro stipendio che è grande e siamo grati di questo, però ci sono tante sofferenze e tanti sacrifici che facciamo per poter arrivare, e poi ovviamente poter raccontare un po' del nostro aspetto umano è bellissimo". Lo ha detto l’ex calciatore Borja Valero in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio