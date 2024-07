"Ho un avvocato che mi segue, e se avessi problemi non sarei tornata in Italia 2 settimane fa, e ritornerò presto". Lo scrive Camila Giorgi in una storia Instagram, rispondendo a chi gli domandava "Non sei scappata, vero? Ti amiamo troppo per una cosa così". Giorgi sottolinea che "purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità".