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Il campione del mondo di cioccolato è italiano, il trionfo di Grollero ad Anversa

Il cioccolatiere ha trionfato nel World Chocolate Master 2026 di Anversa

Tommaso Grollero - Instagram
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29 ottobre 2026 | 10.58
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Il campione del mondo di cioccolato è italiano. Tommaso Grollero ha conquistato il World Chocolate Master 2026, uno dei premi più prestigiosi nell'arte cioccolatiera, con le finali che si sono tenute ad Anversa. Il titolo torna in Italia 13 anni dopo l'ultima volta, quando a trionfare era stato Davide Comaschi.

"Ovviamente sono molto, molto felice", ha detto Grollero subito dopo essere stato incoronato miglior cioccolatiere del mondo, "è un traguardo che arriva dopo tanto lavoro e altrettanto stress. Anche per questo sono molto, molto contento".

"Era quello che volevo da quando avevo 16 anni, anche solo essere qui e partecipare", sono state le sue parole pubblicate in un video condiviso dalla pagina ufficiale della competizione. Grollero ha portato a casa anche i premi Best Taste e Best Design.

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