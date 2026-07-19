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Spagna-Argentina, maxi rissa e infortuni nella finale dei Mondiali

Tanti episodi nell'ultimo atto della rassegna iridata

Il giallo a Paredes - Afp
Il giallo a Paredes - Afp
19 luglio 2026 | 23.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Spagna-Argentina. Oggi, domenica 19 luglio, la Nazionale iberica ha sfidato l'Albiceleste nella finale dei Mondiali 2026, in una partita molto nervosa, con una maxi rissa scoppiata nel secondo tempo e alcuni infortuni che hanno condizionato la partita della squadra di Scaloni.

Il primo episodio arriva al 52'. Leandro Paredes, subentrato da appena quattro minuti, fa un fallo molto duro a metà campo, rimediando il giallo e scatenando la rabbia spagnola. I giocatori della Spagna 'assaltano' Paredes, che risponde e genera una maxi rissa, con l'arbitro Vincic costretto a sedare gli animi per riportare la calma.

La partita dell'Argentina però è stata condizionata anche da due infortuni. Al 44' il difensore centrale Lisandro Martinez è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico, lasciando il posto a Otamendi. Al 70' il compagno di reparto Romero si accascia a terra e viene sostituito, rimediando anche lui un infortunio e al suo posto Scaloni, che si ritrova senza i due centrali titolari, è costretto a inserire Medina.

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