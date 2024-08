"Non era una gara ad armi pari". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita a Casa Italia a Parigi per le Olimpiadi 2024, si esprime così sul match in cui Angela Carini si è ritirata. L'azzurra ha abbandonato il ring dove combatteva con l'algerina Imane Khelif, esclusa dai Mondiali 2023 per elevati livelli di testosterone e ammessa ai Giochi.

"Su questa materia non sono d'accordo da anni con il Cio. Non ero d'accordo con la scelta del 2021, non sono d'accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash... Ritirata? Mi dispiace ancora di più questa non era una gara ad armi pari", dice Meloni.

Il tema è da giorni al centro del dibattito anche politico. "Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L'aspetto in Senato per abbracciarla", dice Ignazio La Russa, presidente del Senato.