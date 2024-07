Si disputerà oggi alle Olimpiadi di Parigi l'incontro di boxe tra Angela Carini e l'algerina Imane Khelif. "Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi" dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in merito all'incontro della pugile italiana con l'algerina Imane Khelif i cui test del Dna hanno evidenziato la presenza di cromosomi del sesso biologico maschile ed è stata esclusa dai Mondiali, ma non dalle Olimpiadi. "Nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete, e il rispetto dell'equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà così".

"Quello delle atlete e degli atleti transgender è un tema, che va ricondotto alla categoria del rispetto in tutte le sue forme, ma dobbiamo distinguere la pratica sportiva dall'agonismo che deve poter consentire di competere ad armi pari, in piena sicurezza. È del tutto evidente che la dimensione dell'identità di genere in ambito agonistico pone il problema delle pari opportunità o delle stesse opportunità; non a caso, tante discipline sportive hanno posto dei vincoli per le atlete e atleti transgender necessari per poter permettere di gareggiare alle stesse condizioni. In questo caso assistiamo a un'interpretazione del concetto di inclusività che non tiene conto di fattori primari e irrinunciabili", ha aggiunto Abodi.