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Carlo Ancelotti rinnova il contratto, allenerà il Brasile fino ai Mondiali 2030

L'ex allenatore del Milan: "Abbiamo lavorato per riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più"

Carlo Ancelotti - Ipa
Carlo Ancelotti - Ipa
14 maggio 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Ancelotti ha rinnovato il suo contratto: sarà il ct della nazionale di calcio del Brasile fino al 2030. Lo ha annunciato la Cbf, la Federcalcio brasiliana con un comunicato ufficiale. "È un giorno storico per il calcio brasiliano - ha detto il presidente della Cbf, Samir Xaud -. Questo rinnovo rappresenta un passo concreto nel nostro impegno per mantenere il Brasile ai massimi livelli".

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"Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese - ha affermato l'ex allenatore di Milan e Real Madrid-. Abbiamo lavorato per riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la Cbf per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l'affetto".

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