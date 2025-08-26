circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz: "Nuovo taglio di capelli? Mio fratello ha sbagliato con la macchinetta..."

Il numero 2 del ranking ha commentato la novità del suo look dopo la vittoria agli Us Open contro Opelka

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz debutta con un successo agli Us Open e torna a parlare del rivale Jannik Sinner in conferenza stampa: "Sinceramente, non credo che avrà alcuna pressione. Sono certo che supererà il primo turno, che farà tutto il possibile per andare avanti, come ho fatto io. Cerco di non pensare molto al numero 1, voglio solo andare più lontano possibile nel torneo e giocare il mio miglior tennis, poi vedremo. Chi giocherà meglio sarà numero 1". Il numero 2 del ranking ha poi parlato, tra i sorrisi, del suo nuovo taglio di capelli a New York.

Alcaraz e il nuovo taglio di capelli

Dopo la vittoria contro Opelka, Alcaraz è tornato sul suo nuovo look : "Sentivo che i miei capelli erano diventati tanti, volevo tagliarmeli prima del torneo - ha spiegato lo spagnolo -. All’improvviso siamo stati soli io e mio fratello, però ha capito male come funziona la macchinetta e me li ha accorciati". In quel momento, la decisione: "L’unica maniera per riparare è stata il taglio completo, da qui la novità".

Il numero 2 del ranking Atp è però convinto del nuovo look: "Stanotte è stato bello quando mi sono visto all'ingresso in campo, anche se ha fatto un po' strano. Senza capelli spero di essere più veloce".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carlos Alcaraz Alcaraz Sinner Alcaraz capelli Alcaraz Us Open Alcaraz nuovo look
Vedi anche
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza