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Caso derby e Internazionali, Binaghi attacca: "Serie A fatta con piedi, perché dovremmo spostare finale?"

Il presidente Fitp ha parlato dagli Internazionali d'Italia

Angelo Binaghi - Ipa/Fotogramma
Angelo Binaghi - Ipa/Fotogramma
14 maggio 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Angelo Binaghi attacca la Serie A sul caso derby. Oggi, giovedì 14 maggio, mentre Jannik Sinner volava in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026 battendo Andrej Rublev, il presidente della Fitp ha parlato del vero e proprio caso scoppiato intorno alla calendarizzazione di Roma-Lazio, match della penultima giornata di campionato inizialmente in programma domenica 17 maggio, ma in dubbio per la quasi contemporaneità della finale del Masters 1000 di Roma, che potrebbe creare problemi di ordine pubblico.

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"De Siervo e Simonelli penso che siano due dirigenti molto preparati, forse gli unici nel calcio, non so quanto dipenda da loro. È stato però fatto un calendario lo scorso giugno che prevedeva il derby di Torino durante le Atp Finals, che poi è stato anticipato dopo un mio dialogo personale con De Siervo, e ora qui restano la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. Questo mi fa pensare a grandi coincidenze. A pensare male spesso si fa peccato ma qualche volta non ci si sbaglia diceva Andreotti", ha detto Binaghi parlando dal Foro Italico.

"Secondo voi dobbiamo spostarci noi o il calcio? Chiedetelo all'opinione pubblica. Ci siamo spostati per 25 anni. Non capisco perché dovremmo spostarci quando c'è un 'deficiente', così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un campionato con i piedi", ha concluso il presidente Fitp.

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internazionali internazionali 2026 serie a binaghi binaghi internazionali binaghi caso derby caso derby
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