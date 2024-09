La Uefa: "Il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione". Ipotesi Roma in campo

Non sarà Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2027. Lo ha annunciato la Uefa con una decisione che priva la città dell'evento e riapre la procedura per la scelta della sede.

"Poiché il Comune di Milano non può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della Champions League del 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con una decisione prevista per maggio giugno 2025".

La segnalazione dell'incertezza legata a possibili lavori di ristrutturazione a San Siro è partita dallo stesso Comune di Milano. Qualche giorno fa infatti - a quanto si apprende - Palazzo Marino ha scritto alla Figc per segnalare che, alla luce delle discussioni sul nuovo stadio con Milan e Inter, non si poteva sapere oggi se nel 2027 il Meazza sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione.

L'ipotesi Roma

Dopo il no della Uefa a San Siro, la Figc sta pensando di mettere in campo l'ipotesi Roma, con la possibilità di candidare lo stadio Olimpico per ospitare la finale della prestigiosa finale della nuova Champions League. La Uefa ha riaperto il bid di candidatura per tutte le Federazioni e c'è tempo fino a maggio-giugno del 2025 per presentare una nuova candidatura italiana ma potrebbero arrivare altre pretendenti.