Oggi è atteso l'esordio di Champions League del Bologna FC. L'appuntamento per i rossoblù è stasera allo stadio Dall'Ara contro lo Shakhtar Donetsk. Nonostante la forte pioggia la partita è stata confermata, anche se l'ultima parola sarà degli arbitri che alle 17.30 dovranno confermare l'agibilità del campo.

Bologna-Shakhtar, diretta tv e formazioni

La sfida si gioca alle 18.45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (243). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All. Pusic.