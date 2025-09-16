Champions League, buona la prima per l’Inter, avanti a 1,75 con l’Ajax

Ha chiuso la scorsa edizione di Champions League in finale, battuta con un pesante 5 a 0 dal Paris Saint Germain, ora l’Inter è pronta per una nuova avventura sul massimo palcoscenico europeo. Il percorso dei nerazzurri in Champions comincia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax e, per gli uomini di Chivu, è l’occasione per lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive in campionato, con Udinese e Juventus, mentre gli olandesi sono ancora imbattuti in Eredivise, con 3 vittorie e 2 pareggi. Gli esperti di Sisal credono in un pronto riscatto dell’Inter, la vittoria all’esordio dei nerazzurri è infatti a 1,75, si sale a 4,25 per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 3,75. La sfida si preannuncia ricca di gol e spettacolo, con entrambe le squadre a segno a 1,57 e l’Over 2,50 a 1,60. Nessun dubbio per Chivu su chi schierare in attacco, con Lautaro Martinez primo indiziato al gol a 2,40 e Marcus Thuram a 2,75. Non è esclusa una maglia dall'inizio per Bonny, anche lui a 2,75. Nell’Ajax spiccano Dolberg e Raul Moro, entrambi a 3,75 ma occhio a Weghorst che ha iniziato la stagione con tre gol e un assist in cinque partite e va a caccia del suo primo sigillo in Champions, a 4,50.

Comincia invece in salita il percorso dell’Atalanta che trova subito i campioni in carica del Paris Saint Germain. I parigini sono già saldamente al comando della Ligue1 e hanno vinto le prime 4 partite, i nerazzurri cominciano un nuovo ciclo con Juric in panchina e, in campionato, hanno pareggiato due volte e vinto una. Il divario tecnico tra le due squadre è però troppo elevato, come si nota anche dalle valutazioni degli esperti di Sisal che favoriscono nettamente gli uomini di Luis Enrique, avanti a 1,44, l’impresa dell’Atalanta al Parco dei Principi è da 7 volte la posta, il pareggio è a 4,75. Nell’attacco stellare del Psg, attenzione a Barcola che ha segnato 3 gol nelle ultime 2 partite: l’ipotesi che sia lui a sbloccare il match è a 7,50. Nell’Atalanta, occhi puntati su Charles De Ketelaere che in 10 presenze Champions con la maglia nerazzurra ha collezionato 4 gol e 5 assist: la sua rete è a 6.,00.