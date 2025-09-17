circle x black
Champions League, il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City

Su Sisal.it l’impresa degli azzurri all’Etihad è a 5,25

Champions League, il Napoli ritorna sul palcoscenico europeo e trova subito il Manchester City
17 settembre 2025 | 11.17
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna a calcare il palcoscenico della Champions League, dopo un anno di digiuno da tutte le competizioni europee. La squadra di Conte comincia la sua avventura contro il Manchester City in quella che si preannuncia una sfida imperdibile. I precedenti tra le due squadre sono quattro: nel 2011 un pari e un successo degli azzurri, mentre nel 2017 ha sempre vinto la formazione inglese. In tutti i casi, c’è sempre stato grande spettacolo con il Napoli che è sempre andato a segno. Per gli esperti di Sisal, in questo match la bilancia pende nettamente a favore degli uomini di Guardiola, avanti a 1,65, si sale a 5,25 per il blitz del Napoli all'Etihad, il pareggio vale 4,00. Il match promette fuochi d’artificio con entrambe le squadre a segno a 1,70 e l’Over 2,50 a 1,75. L’ipotesi che sia il City a sbloccare la gara è a 1,52, vale invece 2,90 il primo gol nella gara degli azzurri. Tra i protagonisti, non si può non menzionare Gigio Donnarumma, fresco acquisto alla corte di Guardiola e già protagonista in positivo nel derby di Manchester della scorsa giornata di Premier. Il portiere azzurro punta a tenere inviolata la sua porta anche contro il Napoli, l’ipotesi di un clean sheet è a 2,80.

L’uomo copertina della gara è però Kevin de Bruyne, che per la prima volta affronta da avversario la sua ex squadra. Il belga, che è una vera e propria leggenda per i Citizens, torna nello stadio che è stato suo per 10 anni e, visto l’esordio in Serie A con già due reti in tre gare, è tra i candidati alla marcatura: il gol dell’ex vale 7,50. Da un fenomeno all’altro, il pericolo numero uno del City è Erling Haaland: 129 gol in 150 partite con la maglia del Manchester City, il norvegese è a una sola rete dai 50 gol in Champions League, in 48 presenze. La sua marcatura è la più probabile, a 1,80. Nel Napoli, dopo l’ottimo debutto in campionato con gol nella scorsa giornata, conferma in attacco per Rasmu Hojlund, vederlo nel tabellino marcatori è un’ipotesi a 4,50.

