Champions League, Mou favorito contro la sua Inter ma Chivu ci crede

La Champions League riparte proponendo, alla prima giornata, una partita del cuore: Real Madrid-Inter con Mourinho che sfida il suo passato nerazzurro. Il tecnico portoghese, a dire il vero, è stato preso di mira dal sorteggio visto che, alla seconda giornata, volerà all’Olimpico per incrociare la Roma, il suo altro grande amore italiano. I campioni d’Italia vanno a caccia di un successo che, al Bernabeu, manca da 59 anni: gli esperti Sisal vedono il Real favorito a 1,62, il pareggio dato a 4,25 mentre il blitz dell’Inter è offerto a 5,00. Due squadre, visti i protagonisti in campo, votate al gioco offensivo: una gara con almeno quattro reti è data a 2,10. Le Merengues, a 1,52, potrebbero realizzare la prima rete dell’incontro mentre si sale a 2,75 per vedere i ragazzi di Chivu sbloccare la gara. I corner potrebbero diventare un fattore e, anche in questo caso, i padroni di casa partono avanti per calciarne di più, a 1,60, rispetto agli ospiti, 2,80. L’intensità non verrà certo meno: un rigore è offerto a 2,80, un’espulsione a 5,00 e almeno 5 cartellini totali nel match a 2,20.

C’è solo l’imbarazzo della scelta su chi può essere il protagonista di questa notte madrilena: da un lato Kylian Mbappé, primo marcatore a 3,50, e Jude Bellingham, gol o assist a 2,00, senza dimenticare Vinicius, in gol a 2,50, e Yan Diomande, assist a 2,75. L’Inter risponde con il suo leader tecnico ed emotivo, Lautaro Martinez, nel tabellino dei marcatori a 3,25, ma anche con Pio Esposito, gol o assist a 2,75.