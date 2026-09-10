In campo Roma e Como, allo storico debutto nella competizione. In serata tocca anche al Bayern Monaco
Terzo giorno di partite per la Champions League 2026-27. Oggi, giovedì 10 settembre, tocca alla Roma e al Como: i giallorossi tornano a giocare nella massima competizione europea sette anni dopo l'ultima volta, contro il Fenerbahce, mentre per i lombardi è il giorno dello storico esordio in coppa e al Sinigaglia arriverà il Lipsia. In campo in serata anche Bayern Monaco e Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.
Ecco le partite di oggi, giovedì 10 settembre, in Champions League:
Ore 18:45 - FenerbahCe–Roma
Ore 18:45 - Psv–Shakhtar Donetsk
Ore 21 - Como–Lipsia
Ore 21 - Bayern Monaco–Bodo Glimt
Ore 21 - Manchester United–Sabah
Ore 21 - Slavia Praga–Lens
Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.