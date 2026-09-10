Terzo giorno di partite per la Champions League 2026-27. Oggi, giovedì 10 settembre, tocca alla Roma e al Como: i giallorossi tornano a giocare nella massima competizione europea sette anni dopo l'ultima volta, contro il Fenerbahce, mentre per i lombardi è il giorno dello storico esordio in coppa e al Sinigaglia arriverà il Lipsia. In campo in serata anche Bayern Monaco e Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.

Champions League, le partite di oggi

Ecco le partite di oggi, giovedì 10 settembre, in Champions League:

Ore 18:45 - FenerbahCe–Roma

Ore 18:45 - Psv–Shakhtar Donetsk

Ore 21 - Como–Lipsia

Ore 21 - Bayern Monaco–Bodo Glimt

Ore 21 - Manchester United–Sabah

Ore 21 - Slavia Praga–Lens

Champions League, dove vedere le partite di oggi

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.