Champions League, ultima giornata: ecco gli obiettivi di Inter, Atalanta, Napoli e Juve

Le quattro squadre italiane si giocano tutto nell'ultimo turno. Moltissime le combinazioni di risultati possibili, tutte le partite in contemporanea stasera alle 21

28 gennaio 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultima giornata di Champions League. Decine di combinazioni possibili e il destino di Inter, Atalanta, Napoli e Juve legato anche ai risultati degli altri. Si gioca oggi mercoledì 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea alle 21. Pochissime le certezze già acquisite: Arsenal e Bayern Monaco sono già qualificate agli ottavi, mentre Villarreal, Kairat Almaty, Eintracht Francoforte e Slavia Praga sono già eliminate. Tutte le altre si giocano le chance di passare alla fase successiva, direttamente o attraverso i play-off.

L'Atalanta può entrare nelle prime 8

Per entrare tra le prime 8, l'Atalanta (tredicesima a 13 punti) deve vincere a Bruxelles contro l’Union St. Gilloise, anche se per scalare la classifica serve anche un incastro con i risultati di alcune squadre che la precedono. Con il pareggio, niente ottavi ma un posto da testa di serie ai play-off.

Per l'Inter molto difficile evitare i play off

L'Inter (quattordicesima a quota 12 punti) deve vincere o pareggiare a Dortmund contro il Borussia per rimanere nelle prime sedici e giocare i play off da testa di serie. Molto difficile, a meno di combinazioni improbabili, finire tra le prime 8.

La Juve ai play off da testa di serie se vince o pareggia

Situazione simile per la Juventus (quindicesima, a 12 punti, ma con differenza reti peggiore rispetto all'Inter). Sono ancora più basse le probabilità di ingresso tra le prime 8, deve vincere o pareggiare con il Monaco per arrivare ai play-off da testa di serie.

Il Napoli deve vincere con il Chelsea per i play-off

Un solo risultato per il Napoli (venticinquesima in classifica) per continuare a giocare la Champions. La squadra di Conte, impegnata in casa con il Chelsea, deve vincere per avere possibilità concrete di accedere ai play off. Un pareggio complicherebbe di molto la situazione, mentre una sconfitta vorrebbe dire eliminazione quasi certa.

