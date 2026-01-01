Enzo Maresca via dal Chelsea. L’allenatore italiano lascia i blues, come annuncia la società in una nota riportata dalla Bbc. Il manager e il club londinese si separano dopo il pareggio casalingo del Chelsea contro il Bournemouth. I londinesi, che 6 mesi fa hanno vinto il Mondoale per club, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 partite di Premier League precipitando in quinta posizione. Maresca non sarà in panchina nel prossimo match di campionato contro il Manchester City. "Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione”, rende noto il Chelsea.