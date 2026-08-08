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Chelsea-Milan, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri affrontano i Blues di Xabi Alonso in Indonesia

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08 agosto 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in amichevole. Oggi, sabato 8 agosto, i rossoneri affrontano il Chelsea a Giacarta, in un altro test di lusso del pre-campionato dopo il pareggio contro l'Inter. Gli inglesi arrivano dalla sconfitta nel test contro la Juventus. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Chelsea-Milan, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Chelsea-Milan, in campo oggi alle 14 ora italiana:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Lavia; Quenda, Estevao, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Xabi Alonso

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Ramos. Allenatore: Amorim

Chelsea-Milan, dove vederla

L'amichevole tra Chelsea e Milan sarà visibile su Sky sport, ma anche su Dazn e sul Nove (in differita, alle 21:30). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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