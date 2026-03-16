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Chelsea, multa milionaria e mercato bloccato: cos'è successo

Il provvedimento riguarda il calciomercato e una serie di pagamenti non dichiarati effettuati tra il 2011 e il 2018

Chelsea - Fotogramma/IPA
Chelsea - Fotogramma/IPA
16 marzo 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Premier League ha inflitto al Chelsea una multa di 10,75 milioni di sterline (circa 12,5 milioni di euro) e un anno di stop al calciomercato, sanzione però sospesa con la condizionale per i prossimi due anni. Il provvedimento riguarda una serie di pagamenti non dichiarati effettuati tra il 2011 e il 2018 a favore di agenti e altri intermediari nell’ambito di alcune operazioni di trasferimento di calciatori. In quel periodo il club londinese era ancora di proprietà dell’imprenditore russo Roman Abramovich.

Chelsea, multa 'monstre' e mercato bloccato

Le violazioni sono emerse nel 2022 durante la due diligence realizzata in occasione della cessione del club alla nuova proprietà statunitense. Dopo aver individuato le irregolarità nei conti, gli stessi dirigenti del Chelsea hanno scelto di segnalarle spontaneamente alle autorità del calcio inglese.

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