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Juventus, colpo di mercato e Inter battuta: preso Bolongo. Chi è

Il giovane attaccante vestirà bianconero

Bolongo - Instagram
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27 luglio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo derby d'Italia, sul mercato, lo vince la Juventus. Il club bianconero - stando alle ultime news di oggi - si è assicurata le prestazioni di Tegra Bolongo, un giovane attaccante di 15 anni proveniente dal Losanna, su cui era forte anche l'interesse dell'Inter. Ma chi è Bolongo?

 

Chi è Bolongo

Tegra Bolongo è un centravanti di appena 15 anni, ma che si è fatto notare nelle giovanili del Losanna soprattutto per la sua grande forza fisica. Nonostante la giovane età, l'attaccante è alto 1,94 e può vantare anche una buona tecnica. Mancino di piede, ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato Elite Under 16 svizzero, venendo convocato dalla nazionale elvetica, nonostante le sue origini congolesi.

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juventus mercato juventus inter bolongo chi è bolongo
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