Ieri sera all'Allianz Stadium quando è stata annunciata la formazione ufficiale della Roma contro la Juventus in tanti sono rimasti sorpresi dal nome di Niccolò Pisilli tra gli 11 titolari, con giocatori come Dybala e Paredes in panchina. Il centrocampista classe 2004, romano e romanista, aveva già esordito con Josè Mourinho in Serie A già nel maggio 2023, ed ha subito impressionato Daniele De Rossi durante la preparazione estiva.

Ma chi è Niccolò Pisilli? Un centrocampista di tecnica e grande propensione all’inserimento in fase offensiva, 'di gamba' come piace definirli De Rossi questo tipo di profili e il tecnico giallorosso, un po' sulla scia del tecnico della Juve Thiago Motta non ci ha pensato due volte a mandarlo in campo dal 1' da mediano. Contro i bianconeri ha giocato 72' con ordine, qualità e attenzione in mezzo al campo, con il 93% di passaggi completati, per poi essere sostituito dal nuovo arrivato Manu Konè che sarà il nuovo titolare del ruolo di centrocampo.

Il giovane Pisilli ha già trovato anche la via del gol in Europa League in una sfida contro lo Sheriff nella fase a gironi. Il classe 2004 è arrivato alla Roma all'età di 8 anni, ed ha trascorso praticamente tutta la carriera nel settore giovanile romanista, partendo dai Pulcini per arrivare alle convocazioni in prima squadra. E' un centrocampista che ricopre prevalentemente il ruolo di mezz'ala e nella stagione 2022/2023 è stato uno dei pilastri della mediana giallorossa del tecnico Guidi con 33 presenze stagionali e 12 gol. E' stato Alberto De Rossi a portarlo in Primavera "strappandolo" all'Under 18 di Scurto, dopo che l'anno precedente si era laureato campione d'Italia con la categoria di un anno più giovane.

Pisilli ha poi fatto il suo debutto in prima squadra il 6 maggio del 2023 in occasione di una partita valida per il 34° turno di campionato, persa in casa dalla Roma contro l’Inter (ha fatto il suo ingresso in campo in pieno recupero subentrando a Camara). In precedenza era già stato portato in panchina il 12 marzo del 2023 quando la Roma giocò e perse una partita interna di campionato contro il Sassuolo. Nella passata stagione, la prima in prima squadra, ha totalizzato in tutto due presenze: una in campionato e l’altra in Europa League dove ha trovato anche il gol. Dopo la partenza di Edoardo Bove la Roma ha già trovato il suo successore 'fatto in casa'.