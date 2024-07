Silvana Stanco fa 13. La 31enne azzurra conquista la medaglia d'argento nel trap femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra chiude al secondo posto alle spalle dell'infallibile guatemalteca Adriana Ruano Oliva nella gara di oggi, 31 luglio 2024, e aggiunge la 13esima medaglia al bottino della spedizione ai Giochi. In totale, l'Italia sinora ha conquistato 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Stanco, atleta delle Fiamme Gialle, corona una carriera iniziata a 15 anni sotto la spinta del papà Donado, primo allenatore. L'avvio fu particolare, da tiratrice destra.

Al top, però, Stanco è arrivata come tiratrice mancina, costruita con allenamenti 5 volte a settimana con 200 piattelli a seduta. La mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2024 avrebbe potuto rivelarsi un colpo durissimo. Stanco è ripartita dal bronzo del Mondiale di Changwon 2018 e ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. In Giappone, ha chiuso al quinto posto. In Europa, ha fatto centro con l'oro nella rassegna continentale di Larnaca del 2022. Quindi, Parigi e l'argento olimpico