Chiellini 'conferma' Spalletti: "Ha lo status per creare un ciclo alla Juve"

Il Director of Football Strategy bianconero ha parlato così prima della partita di Champions contro lo Sporting Lisbona

Giorgio Chiellini - Fotogramma/IPA
Giorgio Chiellini - Fotogramma/IPA
04 novembre 2025 | 22.08
Redazione Adnkronos
Luciano Spalletti è solo alla sua seconda partita sulla panchina della Juventus, ma raccoglie già attestati di stima importanti. Come quello di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, che ha parlato così prima della sfida di Champions League contro lo Sporting. "Anche in passato la speranza era quella, di creare nuovi cicli e non parentesi brevi. Luciano ha lo status per aprire un ciclo alla Juve".

Chiellini e il futuro di Vlahovic

Chiellini ha anche parlato del possibile rinnovo di Vlahovic: "E' da inizio anno che dico che Dusan sta pensando solo alla Juventus, lo ha dimostrando giorno dopo giorno. A tempo debito faremo le valutazioni e non ci sono porte chiuse da nessuna delle due parti".

