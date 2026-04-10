Cristian Chivu difende, ancora una volta, Alessandro Bastoni. L'allenatore dell'Inter, impegnato nella prossima giornata di Serie A nella delicata trasferta contro il Como, ha parlato degli attacchi subiti dal suo difensore, prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo per Kalulu nella sfida con la Juventus e poi per l'espulsione rimediata in Bosnia-Italia, che ha condizionato la finale playoff che ha visto gli azzurri estromessi dai prossimi Mondiali.

A chi chiedeva se Bastoni avesse bisogno di un lavoro psicologico per ritrovare serenità e prestazioni, Chivu ha risposto piuttosto piccato: "Alessandro non va recuperato psicologicamente", ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa, "la gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna mediatica. Penso che sono loro ad avere bisogno di un qualche tipo di lavoro psicologico".