Lo spagnolo supera il russo nei quarti
Carlos Alcaraz in semifinale all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale supera il russo Andrei Rublev per 6-3, 4-6, 7-5 in 2h17' oggi 15 agosto. L'iberico si impone sulla testa di serie numero 9 al termine di un match durissimo, caratterizzato da una serie di break nel finale del terzo set. Alcaraz scappa sul 5-3, può servire per il match ma cede la battuta a ridosso del traguardo. Rublev risale fino al 5-5 prima di crollare: il russo nel dodicesimo game subisce il break che chiude la partita. Alcaraz attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alex Zverev.