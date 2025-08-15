Lo spagnolo supera il russo Rublev. Zverev batte Shelton
Carlos Alcaraz in semifinale all'Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Alex Zverev. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale supera il russo Andrei Rublev per 6-3, 4-6, 7-5 in 2h17' oggi 15 agosto. L'iberico si impone sulla testa di serie numero 9 al termine di un match durissimo, caratterizzato da una serie di break nel finale del terzo set. Alcaraz scappa sul 5-3, può servire per il match ma cede la battuta a ridosso del traguardo. Rublev risale fino al 5-5 prima di crollare: il russo nel dodicesimo game subisce il break che chiude la partita.
Alcaraz attende ora Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 3, piega l'americano Ben Shelton, numero 5 del tabellone, per 6-2, 6-2.