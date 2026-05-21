circle x black
Cerca nel sito
 

Chi è Clement Tabur, il primo avversario di Sinner al Roland Garros

Il numero uno del ranking Atp se la vedrà con il tennista francese, a Parigi come wild card

Clement Tabur - IPA
Clement Tabur - IPA
21 maggio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia il Roland Garros e parte anche la corsa di Jannik Sinner, che a Parigi cercherà di vincere l'unico Slam che manca al suo palmares. L'avversario dell'azzurro al primo turno del torneo parigino (in programma dal 24 maggio al 7 giugno) sarà il francese Clement Tabur: ecco chi è.

CTA

Sinner, chi è Clement Tabur

Ma chi è Clement Tabur, primo avversario di Sinner al Roland Garros? Nato il 24 gennaio 2000, il francese occupa oggi la posizione numero 165 del ranking Atp. Tabur arriva a Parigi da wild card (l'ultima disponibile, dopo l'ingresso di Wawrinka nel tabellone principale), come l'anno scorso. Nel 2025 aveva fatto il suo debutto nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam proprio in Francia, sconfitto da Corentin Moutet al primo turno del torneo. A novembre ha poi agguantato le sue prime vittorie nel circuito Atp, nell'Open di Metz. Ad aprile, il tennista francese ha conquistato inoltre il suo primo titolo Challenger a Tallahassee, battendo in finale João Lucas Reis da Silva.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Clement Tabur Tabur Roland Garros Tabur Sinner chi è Tabur
Vedi anche
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza